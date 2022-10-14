不菸不酒也沒有家族病史，癌症究竟為何找上門？家醫科醫師陳欣湄分享病例，一名女患者一直不解自己為何會罹患食道癌，後來才發現，原來她和多數亞洲人一樣，「喜歡喝熱的東西」，甚至追求燙口的程度，「她覺得可以殺菌，腸胃道比較舒服」。

陳欣湄在節目《健康2.0》表示，一名罹患食道癌的女患者不菸不酒，也沒有家族遺傳病史，起初一直找不到罹癌的可能原因，直到某天女患者看了一篇報導後，趕緊跑回去找陳欣湄，直說「我覺得我好像知道原因了」。

陳欣湄表示，原來這名女患者像多數亞洲人一樣，都喜歡「喝熱的東西」，但她特別喜歡「燙口」，一不小心就過熱喝到「70度至100度」，女患者甚至還特地買了各種保溫瓶，就是要確保喝下的水都是「熱的」。

這名女患者特地買了保溫杯，就是想確保能喝到極高溫的熱水。（圖／翻攝自健康2.0 YouTube）

女患者家屬透露，她裝水時總是直接按下飲水機的「熱水」，一點溫水或冷水都不加，「她覺得燙燙地喝可以殺菌，腸胃道比較舒服」，也因此醫生推測，女患者會罹患食道癌，有很大的機率是和不正常的飲食習慣有關。

醫師提醒，不良飲食會引來癌症纏身，其中包括，喜歡「趁熱吃」可能會有食道癌風險；愛高油食物、消夜，則要當心乳癌；愛吃醃漬類食物有機會罹患胃癌；菸酒不離口的人有高機率罹口腔癌；維生素B群攝取不足，要提防肺癌；愛喝含糖飲料、飲酒、甜食，可能會有肺癌；最後是菜吃太少、三餐不定時者，要慎防大腸癌。

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