受到打炒房、升息等不利因素干擾，全台預售屋市場買氣明顯縮手，反觀因高通膨來襲，高資產族群急尋資產保值的解方，讓豪宅成屋重獲市場矚目！位於七期南側的「慶仁林境」，近期趁勢豪砸千萬重金、委由工一設計量身打造一間實品屋！工一設計曾幫知名藝人周杰倫打造「和平大苑」頂樓戶豪宅的室內裝潢，因此聲名大噪，這次為「慶仁林境」選用暖色調，打造了充滿溫潤質感的台中豪宅代表作！

工一設計為「慶仁林境」88坪空間規劃大面寬客廳、日光人文書房、迎景餐廳、大器主臥等等，廚具配備採用德國頂級品牌bulthaup，唯一與保時捷並駕齊驅的設計，高檔廚房配備，讓熱愛烹飪的男女主人一見傾心，果然有賞屋客一看到就說「想買」！

位於七期惠中路及大墩七街口角地的「慶仁林境」，緊鄰「大墩國中小」明星校區、南屯公園、兒童公園三面環抱，文教氣息與優越綠意層層疊加，營造最舒心的居住環境，「擁綠逾三萬坪」成為最大賣點。

「慶仁林境」社區總戶數僅28戶，均質且單純，最新實價登錄成交已有8戶，成交均價約5字頭，最高單價58.08萬元，相較台中新興重劃區動輒六字頭、七字頭的高房價，位於七期的「慶仁林境」豪宅成屋，性價比相對很高。

「慶仁林境」專案經理丁威丞分享，最吸引已購客戶的規劃，就是戶戶獨享弧線陽台，前庭後院的雙埕設計，一邸一陽台的植栽層層向上、層層覆率，是獻給高密度城市的一處垂直園林，建築外觀外圓內方的設計，45度角轉向，360度完整呈現開闊大方的無稜角概念，讓居家視野更一望無際。

「慶仁林境」規劃88坪單層雙併產品，是能大面開窗、全面擁綠的住家環境，堪稱最具生活感的豪宅產品，甚至有購屋客一次購入兩戶、合併使用。丁威丞說，該案主力總價在4,500萬至6,000萬元之間，已超過豪宅限貸令的4,000萬元門檻，惟已購客戶都是自住客、較不受限貸令影響，甚至還有客戶購屋不貸款。

值得一提的是，「慶仁林境」外觀與植栽的貼心規劃，讓該案成為七期南側綠海地標宅外，社區公設規劃也以城市中的森林做為發想，11米藏書閣大廳，落地的玻璃、大量迎光的綠意、二進式的環景空中廊道，住戶不出門也能沉浸書香且被綠意環抱，還有B＆B交誼沙龍、沐樂視聽室、森仰健身房，頂樓的靜心花園等。

丁威丞說，「慶仁林境」賞屋採取「VIP預約制」，同一時間僅提供一組客戶賞屋，一天至多帶看三組，客戶可恣意參觀全棟建築、公共空間，在確保防疫距離的同時，也能享有更沉浸的尊榮賞屋體驗。