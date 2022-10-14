好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）互告毀謗的世紀官司，堪稱今年上半年全球關注的話題。強尼戴普因被指控家暴後慘遭好萊塢封殺，所幸在美國誹謗案中以7項控訴全部勝訴的戰績成功一掃汙名。Discovery頻道繼紀錄特輯《強尼戴普VS安柏赫德》之後，再次製作《強尼戴普VS安柏赫德：美國篇》，以法庭訴訟程序及法律調查結果為基礎，分上、下2集分別自二人的角度出發，記錄了兩造的法律顧問團隊、第一手證人與記者的訪談內容，在雙方皆堅持無罪的明確主張下，陪審團如何做出讓強尼重新贏回聲譽的重要裁定。

強尼戴普與安柏赫德於2009年因戲結緣、2015年結婚，但女方卻在1年多後即訴請離婚，並向法院申請家暴保護令。其後雙方雖達成和解，但繼2020年強尼戴普指控英國《太陽報》稱他為「家暴男」的誹謗官司敗訴，以及安柏赫德在＃metoo運動興起之際投書美國《華盛頓郵報》聲稱自己是家暴受害者，都讓強尼戴普的聲名掃地，甚至連慘遭合作片商解約封殺。為了擺脫惡名，強尼戴普將法庭攻防戰的新戰線拉回美國，指控安柏赫德誹謗、強調自己才是家暴受害者，並主張「在抵制與毀掉一個人之前應該要先進行調查，否則就不公平。」

以往的種種證據顯示，在美國的官司對強尼而言相當不利，辯護團隊必須找到十分可靠的證人與證詞才能證實誰是真正的家暴受害者。強尼的律師團隊決定誠實面對包括酗酒、嗑藥等黑歷史，由強尼敘述自己濫用藥物並非尋歡作樂，而是為了麻痺童年時遭受家暴的內心之苦，他的姊姊也站上證人席證實強尼從小就建立了發生衝突時隨即離開現場的反應模式，而非選擇回擊或動手。

強尼戴普的法律顧問團隊以綿密的攻防策略，提交超過400件證物、並傳喚30位證人，希望從其中發現足以反駁安柏指控的蛛絲馬跡，證實安柏才是施暴的一方，而強尼面對衝突的應對方式只有躲避。曾目睹衝突發生的旅店工作人員、強尼的親友紛紛現身支持，律師團更傳喚臨床心理學家以專家證人的身分出庭，評估安柏符合邊緣型人格障礙與做作型人格障礙症的診斷，這些證詞也反映她為何要對強尼施暴並謊稱自己被家暴。在一段紀錄了兩人爭執的錄音檔中，安柏的語氣與內容似乎證實了這一切。

此案中，安柏的證詞堪稱最重要的部分，然而內容、形象與肢體表情的諸多不一致漸漸讓她的可信度下降，甚至讓人懷疑是否經過討論與排練。強尼的律師團決定用安柏在法庭中不一致的證詞進行反擊，進而讓陪審團相信，如果她對一件事說謊，就可能對每件事都說謊。在安柏當庭指控強尼戴普的前女友名模凱特摩絲（Kate Moss）也是受害者之後，強尼的團隊決定說服凱特出庭作證，而她的證詞最終成為強大的助攻，短短3分鐘內就推翻了安柏之前的證詞與指控。在這場舉世矚目的世紀官司中，雙方都提出了無數立場南轅北轍的證據與證詞。

《強尼戴普VS安柏赫德：美國篇》本月16日及24日晚間10點在Discovery頻道播出。