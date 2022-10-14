審計部送交立法院報告指出，高端疫苗延遲交貨，疾管署未就逾期30天以上部分裁罰。曾任衛福部長的民進黨台北市長候選人陳時中日前受訪回應，「我現在已經離開衛福部，有關於行政的事情，以衛福部說明為主」。國民黨立委賴士葆痛批，面對外界批評，陳時中一貫態度是不負責任，他當然不知道民眾對仇恨從何而來。防疫關乎全民，選民清算防疫帳時不會只限台北市，而是外溢到全台。

賴士葆認為，陳時中推卸的態度，與蔡英文談及溫室氣體排放議題時稱「2024年以後不是我的事，是下一代的事」如出一徹。然而，審計部指的是過去2年多的缺失，怎會與陳時中無關？真是令人看盡政客敷衍塞責的嘴臉。

賴士葆提到，記得防疫初期，陳時中民調是所有內閣最高，可說是被供在神壇上，但他忘記防疫指揮官要體恤民瘼，也要用科學、專業捍衛百姓生命，反而用「抗中保台」的意識形態防疫。

因此，賴士葆認為，陳時中仇恨值來自於被傷害者的反撲，並套用立法院副院長蔡其昌一句話：「陳時中若助選不參選，如今不會被狂打」。他直言，候選人向「頭家」要選票，過去的帳當然要算清，防疫關乎全民，選民清算防疫帳時不會只限台北市，而是外溢到全台。