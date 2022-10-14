24歲馬來西亞籍蔡姓女大生，13日遭陳姓男友在租屋處勒斃，震撼社會，事實上這已非第一起馬國女大生在台灣遇害案例，早在前年就讀台南長榮大學的馬籍女大生，就慘死在色魔梁育誌手下，加上此次案件，也讓大馬網友群起激憤，痛罵「又有國人遭到台魔殺害」。

2020年10月，馬籍鍾姓女大生在返回宿舍途中，遭28歲啃老族梁育誌隨機擄走性侵，殺害後棄屍阿蓮山區，引發社會譁然，梁育誌犯後也毫無悔意，當時被害人父母抵台後更是哭到撕心裂肺，要求法官判決梁育誌死刑。

2020年10月，台南色魔梁育誌蹲點埋伏，打算隨機性侵落單夜歸女子，因此殺害了就讀長榮大學的馬籍鍾姓女大生，引發社會憤慨。(圖／資料照)

如今再度發生馬籍女大生遭殺害一事，不少馬來西亞網友看到後也非常激動，在相關新聞底下留言痛罵：「又有同胞在台灣被殺害」、「台魔又殺了我們同胞」、「聽說在台灣殺人不用死」、「很多大馬年輕人喜歡的台灣，竟然是這樣一個地方」、「台灣到底為何要這樣對待我們國人」。

此次遇害的蔡姓女大生，父母也已在14日晚間抵台，做完筆錄後，父親也在鏡頭前要求台灣法律該好好處理，更點名類似事件已經不是第一次，既悲傷又憤怒。