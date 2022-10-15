美國紐約外匯市場今天日圓一度貶至1美元兌148日圓，是1990年8月以來時隔約32年來的新低水準。

日本讀賣新聞報導，美國9月份通膨率比預期來得高，消費者物價指數（CPI）年增8.2%，高於市場預估。市場人士認為美國聯邦準備理事會將持續大幅升息，以遏止通膨，結果造成匯市加速搶購美元、拋售日圓。

日本政府及日銀（央行）上個月22日拋售美元、購入日圓干預市場，雖日圓一度升值，但後來再回貶。市場人士對於日本政府及日銀可能再度干預市場抱持警戒感。（編輯：林憬屏）1111014