中秋一過，正是大閘蟹盛產季節，今年因大陸經濟景氣欠佳，大閘蟹市場價格大跌。據陸媒指出，現在是大閘蟹價格最低的時候，有部份大閘蟹降價幅度高達7成，價格最硬的陽澄湖大閘蟹也降了1成。一般以2.5兩母蟹與3.5兩公蟹價格為例，平價太湖大閘蟹每隻10元人民幣(合台幣45元)，陽澄湖大閘蟹則在25-45元人民幣(合台幣110-200元)之間。

據《第一財經》報導，大閘蟹一般自中秋後開始供貨，但要到10月開始供貨才會穩定，價格也會下滑，熟悉門道的老饕們會挑這個時候享用美味的秋蟹。比較中秋節前後價格，節前相同規格的蟹是30元（人民幣，下同），節後會下滑至10元，也是價格最低的時候，大約到元旦之後產量下降，價格才會略為上揚。

陽澄湖大閘蟹名氣大，價格最堅挺，中秋後跌幅僅1成，餐廳的價格又比市場的價格貴上許多。（圖／新浪網）

上海市浦東新區市場的商家表示，2兩以上的母蟹和3兩以上的公蟹均賣每只10元。菜市場的大閘蟹依品質、重量的不同，每只的價格在5-35元之間。大部分大閘蟹價格集中在8-15元之間，一般重量是2-4兩。

秋節過後，上海菜市場上太湖大閘蟹每只僅賣10元人民幣。（圖／第一財經)

有商家表示，最近因為疫情波動，很多養殖戶怕遇上封控賣不出去，這也是導致降價幅度較大的因素之一。

網購平臺叮咚買菜的採購人員也表示，10月1日後大閘蟹行情持續走低，對比大陸國慶前，普通等級價格下降約20%，精品蟹下降約10%，同比去年同時段價格基本持平。

而所謂精品蟹，一般指的就是價格最硬的陽澄湖大閘蟹。報導說，各電商平臺以及陽澄湖大閘蟹商家開出價格中，目前2.5兩的陽澄湖母蟹和3.5兩的陽澄湖公蟹，單只價格大概為25-45元。網購平臺人士表示，今年陽澄湖大閘蟹的價格持續偏高，而其他產區的大閘蟹價格已經陸續回落，同比去年這個時候價格低了30%左右。

氣候對大閘蟹的品質影響最大，報導指出，今年大陸遭到60年一遇的高溫氣候，大閘蟹出現了蛻殼慢、個頭小、價格高等問題。所以9月份的大閘蟹普遍較往年價格高、產量少。不過好在今年的降溫也來得快，大閘蟹的供貨量和質量就逐漸趕上來了。