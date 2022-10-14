為了化解民眾與黨內對於減稅案的不滿情緒，英國首相特拉斯（Liz Truss）14日決定開除財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng），同時宣布捨棄部分減稅計畫，顯示她力保首相大位並急於重拾政治威信。

特拉斯周五召開記者會宣布撤銷部分減稅計畫，取消調降企業稅率至19％的政策，此舉可望令英國國庫增加180億英鎊稅收。

特拉斯表示：「很明顯地，我們的部分減稅計畫過於激進、超乎市場預期。我們現在必須拿出行動向市場確保財政維持紀律。」

夸騰周四提早結束華府行程、匆忙返回英國與特拉斯開會。周五隨即傳出他遭到開除的消息，令他成為英國史上任期第二短的財政大臣，在位僅37天。他的位置將由前外交與衛生大臣杭特（Jeremy Hunt）接替。

夸騰在推特上表示：「你（特拉斯）要求我，做為財政大臣站到一旁去，我也同意了。他表示，自己將持續支持特斯拉的經濟「願景」。