日本皇室秋篠宮夫婦長女小室真子，去年10月與駙馬爺小室圭登記結婚後，兩人便移居紐約展開新生活。月底將迎來小室圭第3次律師考試放榜，是否合格一直以來備受討論，日媒分析2項因素恐成落榜關鍵，還透露其實本人根本不想當律師，一切都是為了真子公主。

據日本周刊雜誌《星期五》指出，對於重考者的合格率僅18%，小室圭其實打從心底並不想成為律師，但為了真子公主，他把她的願望放在優先順序首位。對此，報導稱第三次律師考試比較像「第三個挑戰」，以小室圭目前在律師事務所擔任法務助理，要在極大的工作量之餘準備考試，時間相對更少，特別是對重考生相當不利。此外，他曾向友人坦言自己特別不擅長「筆試」，相較面對面與人交流、推薦自己更為擅長。

知情人士認為，小室圭本人對當律師的決心並沒有很強烈，他在大學並非以本科生就讀，而是以應屆身分在大型企業找到工作後，再去專攻研究所，即便如此，他還是以管理領域為學習目標。加上貞子公主曾說，希望他能在美國創立事業，才會毅然決然再戰考試。

早前，據秋篠宮內部一名記者透露，文仁親王對於是否需要一張合格的國際律師證照，才能放心把女兒交出去的想法相當開明，認為這不是重點；不過小室圭二度滑鐵盧後，讓小倆口面臨空前的財務狀況，如果第三次再落榜，可能會影響到夫婦關係。