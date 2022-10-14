民眾黨立委蔡壁如14日晚間9點在臉書公開聲明，即日起辭去立法委員職務，而民眾黨主席柯文哲接受媒體訪問時證實此事，且民眾黨指出，蔡壁如席位由新光吳欣盈遞補。

身為新光集團掌門人吳東進大女兒、現任新光人壽副總經理的吳欣盈，當初在2019年宣布進軍政壇時，當時不少人認為她只是「玩票」而已，沒想到愈走愈成一片天，不只獲台灣民眾黨提名為不分區立委、名列第七名，2022年4月時就已悄接蔡壁如辦公室顧問、並出席民眾黨的立法院黨團會議，開始預作暖身，如今水到渠成，名正言順接棒。

人生計畫總是趕不上變化。英國倫敦商學院工商管理碩士、英國Courtauld 藝術學院碩士畢業的吳欣盈原本計劃是要成為吳東進的接班人，從2003年就進入新壽接班梯隊，先從新光金創辦人吳東進特助做起，深耕新壽超過十年，除在新壽擔任副總外，同時也是新光人壽慈善基金會執行長，然而現在卻出現人生大逆轉。

市場人士觀察，如今吳欣盈轉戰立委，其實更適合她、更可施展拳腳。一來，據今周刊報導，吳欣盈並非政治素人，早在留學英國攻讀碩士時，她就曾擔任英國保守黨副黨魁彼得．萊利（Lord Peter Lilley）的選民服務與政策研究助理，跟著萊利上山下海，直面選民。

二來，吳欣盈在2019年參選不分區立委時，她是真的走上街頭去撒宣傳單、面紙，去握每一位選民的手，毫無豪門千金的架子。吳欣盈也很重視國際化，曾到聯合國為婦女發聲，去緬甸推動金融外交，並送新光金具潛力幹部去新加坡李光耀學院上課。

市場人士認為，吳欣盈跨出金融轉戰從政，也許真的能為新光第三代走出一條不同的路。

吳欣盈也從美國引進傳承藝術，訴求作公益也要科學化、系統化及創意化，透過陪伴家中長者回憶與創作，拉近高齡者與後輩的關係，如已逝的新光集團創辦人吳火獅夫人吳桂蘭亦曾參與傳承藝術的創作。