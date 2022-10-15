桃園市議員「村長」詹江村。（資料照片）

民眾黨立委蔡壁如14日晚在臉書宣布辭去立委職務，並聲明強調自己要樹立新政治的典範，而不是因為論文有問題。桃園市議員詹江村在直播中認為，蔡壁如論文事件會讓在野勢力更結合，增強討厭民進黨力度，並且桃園有可能發生棄保效應！

蔡壁如14日晚在臉書宣布辭去立委職務並發出3點聲明，強調自己要樹立新政治的典範，而不是因為論文有問題。蔡壁如表示，辭職是自己公開承擔，自己要樹立新政治的典範，而不是因為論文有問題，自己將持續進行申覆，來捍衛清白與權益。

蔡壁如指出，因為此次風波，已經轉移了整個選舉的焦點，更造成對於台灣民眾黨不必要且子虛烏有的傷害。她最後呼籲各政黨回歸政策辯論及城市願景，還給人民健康的選舉，更請選民一定要出來投票。

桃園市議員「村長」詹江村14日在直播中認為，蔡壁如論文事件會讓在野勢力更結合，增強討厭民進黨力度，並且桃園有可能發生棄保效應！

詹江村分析，蔡壁如論文沒有過，所有塔綠班跟側翼都開始發動瘋狂攻擊蔡壁如，會讓民眾黨反彈！民眾黨支持者有可能發生棄保效應！