2022半島歌謠祭14日唱響百年古城，除有在地樂團改編民謠演出新作品外，還有來自澳洲的Caiti Baker跨海與泰武古謠傳唱合作。（謝佳潾攝）

2022半島歌謠祭14日唱響百年古城，今年以「我的半島生活PATTERN」為題，從老調新聲和世界音樂出發，除有在地樂團改編民謠演出新作品外，還有來自澳洲的Caiti Baker跨海與泰武古謠傳唱合作，15日則有民謠時尚秀以及日本心靈歌姬夏川里美演出，活動精采可期。

屏縣府指出，10月再度登場的半島歌謠祭由民謠大賽打頭陣，除有金曲獎得主漂流出口和百合花，以及在地樂團浮可泰，分別改編不同民謠首度演出外，還有來自澳洲的Caiti Baker與泰武古謠合作曲目〈Slow Down〉，這是Caiti Baker首次正式與泰武古謠的孩子們在台灣同台演出。

Caiti Baker說，她在2017年第1次聽到泰武古謠的歌聲時，感動到落淚，2019年寫出〈Slow Down〉這首歌，還特別邀請查馬克・法拉屋樂老師加入泰武古謠的吟唱部分，無奈在錄音期間碰到疫情，只能透過視訊方式隔空完成。

她說，雖然查馬克老師現已不在人世，但這首由她、查馬克老師和音樂人James、Papertoy共同完成的歌曲，能在台灣正式合體演出，對她和泰武古謠傳唱來說都相當有意義，而她未來還會加入吉他、舞蹈等元素，讓此曲有更完整的樣貌。

半島歌謠祭14日正式唱響百年古城後，活動持續至16日且天天都精采，如15日跨界與國際時尚設計師Daniel Wong合作《民謠時尚秀》，將百年古城化身為時尚走秀舞台，邀請到30位素人身著Daniel設計的服裝，呈現各自的生活樣貌。

據悉，Daniel Wong團隊將以半島民謠、常民文化、環境文化為靈感，規畫出一場在古城上的時裝秀「島嶼狂想曲」。Daniel以海洋、風、島嶼等3個面向闡述恆春之美，狂想而出屬於恆春獨特的城鎮絮語，且時尚走秀節目的配樂，是邀請到同根生樂團改編民謠，重新詮釋走秀音樂，呈現民謠暨時尚又在地的文化特色。

此外，當晚還將邀請日本心靈歌姬夏川里美與傳藝師同台演出，夏川里美除演唱〈淚光閃閃〉、〈花〉、〈愛喲、愛喲〉等多首膾炙人口曲子外，還要與民謠傳藝師合唱〈雨夜花〉和〈四季春〉，呈現世界音樂的相容性，也讓民謠文化走向國際，與世界音樂串連。