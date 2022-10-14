審計部列出高端多次延遲交貨超過30天，衛福部卻不罰等5大缺失。但台北市長參選人、前衛福部長陳時中表示，已卸任部長，不該越權發言。針對前民進黨主席許信良胞弟、前立委許國泰提及「民進黨完了」，都是天意；前民進黨立委沈富雄卻認為，這不是天意，民進黨是「自作孽」。

沈富雄14日在政論節目《少康戰情室》中表示，陳時中的講法就是，他已經卸任，他現在不負責任，這跟總統蔡英文的2024以後跟她無關的講法，有異曲同工之妙。總統跟陳時中認定的責任範圍非常的窄。

沈富雄認為，民進黨如今幾乎每一件事情都政治掛帥。尤其這件事情跟中共扯上一點點關係，民進黨的被迫害妄想症就更嚴重了，所以他認為高端疫苗是國安大事，因為每一個國家最好都有自己的國產疫苗，而在這個大帽子底下，對高端不利的事情都可以原諒。

沈富雄接著指出，但是民進黨卻沒有想到，這個病毒來了，誰得病、誰要死，是不分顏色的，而且得病以後，來自大陸武漢與來自其他地方，都不一樣，為什麼一個黨可以把事情政治掛帥，變得這麼嚴重，他實在百思不解。

沈富雄提及許國泰講到「民進黨完了」，把它講成「這都是天意」。他卻覺得並不是如此，民進黨是「自作孽」。