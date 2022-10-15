在美國13日公布9月消費者物價指數（CPI）超出預期強勁後，日圓兌美元匯率一度重摔到32年低點。這也促使日本財務大臣鈴木俊一再度出面喊話，聲稱日本已準備好採取「適當行動」防止匯市過度波動。至於日本央行總裁黑田東彥則重申，考量到日本經濟與物價情況，將會繼續維持寬鬆貨幣政策不變。

在美國CPI報告出爐後，日圓兌美元在13日一度貶至147.67，創下1990年8月以來新低。日圓在14日仍舊表現疲弱，在147.64兌1美元價位附近交易。此外歐元兌美元也貶值0.26％到0.9755、英鎊兌美元則走低0.34％到1.1293。美元兌一籃子貨幣的美元指數則上升0.58％到113.02。

針對日圓再度下探低點，在美國華府參加G20央行與財長會議的日本財務大臣鈴木俊一向記者表示，「我們不能容忍投機行為在匯市引發過度波動」，他說日本政府正密切關注外匯市場發展，並在必要時採取應對措施以遏止匯市過度波動。

日本政府曾在上月干預匯市以阻貶日圓，當時日圓曾走低到145的24年低點，促使日本當局24年來首度進場支撐日圓。

鑒於日圓一路走貶是基於美日貨幣政策分歧不斷拉大，目前也在華府出席G20央行與財長會議的日銀總裁黑田東彥卻仍然堅持鴿派立場，重申將會繼續實施寬鬆政策，直到日本可以用持續與穩定方式，實現2％的通膨目標。

三井住友資產管理公司總經策略師吉川雅幸預期，日圓在近期很可能再度走貶到150價位。他認為鈴木俊一的談話只是企圖避免匯市波動過度激烈，財務省似乎無意針對某個特定價位或防線來進行干預。

澳洲國民銀行外匯分析師卡瑞爾（Rodrigo Catril）也持類似看法，聲稱日本當局的干預旨在減緩日圓貶值速度，而非要讓日圓維持在特定價位。