因應冬季能源危機逼近，德國大型車廠已事先確保能源供應無虞，但數千家小型供應商面臨電費帳單飆漲壓力，嚴重的話可能危及自家生產並拖累車廠產出。愈來愈多供應商呼籲德國汽車業重新談判合約以涵蓋能源條款，協助他們分擔不斷高漲的成本。
福斯、寶馬（BMW）與賓士等車廠表示，他們自己的能源供應安全穩定，但要是供應商網絡出現問題的話，那他們的生產線也可能被迫停擺。
面對暴增10倍的能源成本，包括Kron Solingen在內的供應商正努力趕在2023年前與車廠談妥新合約。該公司銷售經理霍夫曼（Christian Hofmann）表示：「能源成本是底線，若客戶不願讓步，那我們會取消合約。」
德國汽車供應鏈合約通常包括「依原物料成本調整價格」條款，但能源成本條款並不常見。原因在於計算過於複雜，且供應商須提供自家獲利率、生產流程與能源合約等細節。
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