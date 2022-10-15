國泰金控設計的CaaS生態圈服務平台，集結超過200項數位金融服務，促成超過120件合作案，日前再推出全新「國泰客戶專屬優惠」合作模式，廣邀企業商戶夥伴加入，共同經營逾1400萬的國泰客戶。

以「國泰即服務」(CaaS Cathay as a Service)為核心理念，打造同名洽商入口網站「CaaS生態圈服務平台」，自2021年上線以來，透過一站式模式整合集團資源，讓所有想與國泰合作的企業商戶都能在CaaS平台上對接國泰服務與資源，並享有24小時內的即時回覆，推出至今已集結超過200項數位金融服務、串接近百家商戶夥伴並促成超過120件合作案。

「國泰客戶專屬優惠」以食、衣、住、行、育、樂六大生活面向為主題，企業商戶夥伴只要申請加入，並提出專屬優惠方案，即可一起經營國泰高價值客戶群，並從國泰數位生活會員、保戶、VIP客戶或國泰全集團員工等客戶當中，精準選擇要投放優惠的客群。而透過「國泰客戶專屬優惠」合作模式，國泰客戶能從指定數位平台上，領取企業商戶夥伴提供的專屬優惠。

例如：國泰優惠會員及國泰人壽保戶，可分別透過「國泰優惠App」、「Join國泰享好康平台」下載企業商戶夥伴提供的專屬優惠券；國泰世華財富管理VIP客戶亦有機會獲得由企業商戶夥伴提供的VIP專屬美食、住宿、交通禮遇…等專屬優惠。

國泰金控副總經理陳冠學表示，國泰積極推動金融服務場景化，透過與異業的合作使金融深入各種生活場景中，不僅滿足商戶夥伴的金融需求，同時也能提供一般客戶便利的數位金融體驗與優惠，今年更開放商戶夥伴一起互惠共營超過1400萬的國泰客戶，希望能逐步擴大CaaS生態圈。

此外，國泰也持續推出創新商品與服務，如與全鋒事業合作推出「智能客服申請道路救援」，提供出行場景結合金融保險的便利體驗。

今年９月國泰與全鋒事業，合作推出業界首創「智能客服申請道路救援」服務，愛車一旦在道路上發生狀況，僅需透過「國泰產險智能客服阿發」在手機上提供車牌號碼、行動電話、姓名三項資料，便能即時發送道路救援需求給客服，此時只要保持電話暢通，客服便會在5至10分鐘內回電，確認完地點、車款後即會安排拖吊車抵現場服務，更可透過「國泰產險智能客服阿發」查詢即時救援進度，提供開車族另一項24小時全天候的服務管道，強化產險保障體驗。