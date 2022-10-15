投資方法有許多種，而許多然會選擇買股票，不過股票市場每時每刻都在變化，若是心臟不夠大顆的投資者，看到一點波動心情可能就會受影響。不過大陸浙江一名大爺竟是採取佛系炒股的方式，最後連自己有股票都忘記了，15年後1萬元（約新台幣4萬4千元）股票變成了50萬（約新台幣222萬），讓他驚喜大喊「我都不知道我有這麼多錢。」

綜合

報導，浙江一村民大爺佛系炒股，當時工作人員在檢查客戶帳號過程中，發現該帳戶的投資有大幅度營利，但是帳戶資訊已經非常老舊，猜測客戶可能是完全遺忘了這個帳戶，便通知對方。

大爺被銀行工作人員通知後驚喜又感激，表示「不是他們找到我，我都不知道我有這麼多錢。」而當初被遺忘的1萬元股票，經過了15年，如今已經變成了50萬元。

消息曝光後，讓不少人相當羨慕，紛紛留言「我遺忘了快一年了，越虧越多」、「看看大爺，遺忘了15年的股票增值了50倍。我打算遺忘1年，可否給我增值3倍？」、「但是，我遺忘不了怎麼辦」、「我有一隻刻意遺忘了6、7年，還虧50%」。

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