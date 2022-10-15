狼師出沒！美國俄亥俄州（State of Ohio）一名31歲高中女教師，日前遭控和一名17歲男學生多次發生性行為。據了解，該名女教師目前雖已從學校離職，但若性侵罪名成立，未來將有可能被判處5年有期徒刑。

據英媒《每日星報》報導，曾任教於新邁阿密高中（New Miami High School）的女教師裏森（Ashley Rison），去年4月在擔任教師助理兼壘球教練時，多次在私人汽車的後座與一名17歲男學生發生性行為，同時還涉嫌向未成年人提供酒品、竄改證據等2項罪名。

裏森2015年8月開始在該所高中任職，去年5月3日突然向學校請辭，然而就在她辭職當天，隨即遭到校方投訴其涉嫌一起未成年人性侵案件。巴特勒郡（Butler County）檢察官對此表示，除了當事男學生的證詞，手中還掌握裏森和學生對話的錄音檔。在錄音檔中，裏森曾多次詢問並懇求男學生不要向學校投訴她的所作所為。

裏森於美國當地時間12日出庭，坦承犯下性侵並對「性毆打」（sexual battery）與「暴力性交」（sexual imposition）等2項罪名直認不諱，至於竄改證據與向未成年者提供酒精的指控，則被當庭撤銷。她將於下個月16日再次回到法庭接受判決，預估將被判處5年有期徒刑，並被終身登記為三級性侵犯。

更多 CTWANT 報導