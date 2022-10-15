台灣人很愛買保險，已經到了眾所皆知、舉世聞名的程度；根據統計，許多人人生中的第一張保單都是「人情保單」，也就是向身邊的親朋好友購買的保單，其中更不乏因為業務員離職或是保險公司出走，以致保單成為孤兒，也就是所謂的「孤兒保單」！以小編為例，第一張保單就是向以前同事購買的「人情保單」，後來因為其離開業界、另謀他就，在沒有預先被告知的情況下，已然成為「孤兒保單」……；所幸透過原保險公司積極聯繫協助，安排另一位業務員接管後續服務，才不致喪失應有的保險權益。

「孤兒保單」不出門也能讓專業顧問來幫你！

所謂的「孤兒保單」，是指原本銷售該保單的業務員已經離職，也沒有安排後續接管服務，導致保單猶如「孤兒」一樣，以至於儘管保戶仍然定期繳交保費，一旦發生保險事故而產生相關理賠事宜時，也不知道該找誰求助……。

你是否也曾經擔心手中的保單變成「孤兒保單」無人服務？

關於「孤兒保單」，小花平台保險顧問首先提出一個思考盲點：其實絕大多數人都把重點放錯地方，保單權益是透過保險契約來約定，業務員離職並不會影響保戶自身權益；其次，針對保單遺失、想要進一步了解保單內容、保單內容變更或是退保……等，在聯絡不到業務員的情況下，可以直接撥打客服電話或是透過手機上網至各家保險公司網站的保戶專區，即可確認自己到底有哪些保單及保障內容為何。

另一方面，面對保單無人接管、淪為「孤兒保單」時，小花平台保險顧問並提出2個自救的方法：

方法1、如果不滿意新接手的業務員，建議保戶直接向保險公司反應並要求更換，一般來說，保險公司為了不讓保戶流失，通常會盡量安排靠近保戶居住地、服務口碑較好的業務員接手；除此之外，保戶也可以詢問身邊從事保險業務的親朋好友，因為熟稔也方便日後溝通，同時也有助其增加業績，可謂是一舉兩得！

方法2、無論是一般保險公司或是保經代的客戶，如果有任何保險問題，建議可以直接聯繫保險服務平台，藉由專業保險顧問諮詢或是定期保單健檢，重新檢視保單內容，並針對目前的保單進行統整並節省開支；小花平台保險顧問同時強調，千萬別為了一時的賭氣，隨意解約或是將保單置之不理，進而影響自身權益。