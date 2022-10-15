自2012年即開始規畫、興建的「陶朱隱園」，如今已來到完工尾聲，威京小沈是如何花了11年時間，在繁華喧囂的信義計畫區造林？

從人到建物，永遠引起話題的威京集團主席沈慶京，和他這幾年最重視的作品——位於信義計畫區的建案「陶朱隱園」，同樣備受外界矚目。

正當外界急於打探這棟已蓋了11年，號稱全台最貴藝術建築的銷售率、成交價之際，陶朱隱園更不為人知的是，在寸土寸金的黃金地段上，試圖營造一座面積將近兩千多坪、符合生物多樣性的庭園。

全球首棟旋轉建築

獲選CNN九大城市新地標

隔離外界的紛擾，其實走進陶朱隱園，立刻能感受一如案名所示、大隱於市的氛圍，高低錯落的綠樹植栽，環繞著矗立在中央的雙螺旋型結構建築，裡頭有大瀑布、林蔭步道、花草滿田，蝴蝶與青蛙藏身其中，生機盎然。

「我本來只想種樹吸碳兼顧美化，沒想到一路做下去，打造一個與環境共生的庭園設計，最後付出的代價如此之高。」沈慶京指出，陶朱隱園的基地面積2468坪，為了增加綠覆率，當初沒有接受世界級建築師的提案，反而力排眾議採用法國生態建築師Vincent Callebaut的設計，造出兼融西方科學的「DNA雙螺旋型結構」，同時傳承東方的太極精神，每一層樓向上旋轉四・五度，全棟共旋轉90度的結構力學與美學，成為全球第一棟首創旋轉藝術的住宅。

「旋轉建築可使綠化量增三倍。」當初沈慶京被這句話吸引，立刻拍板執行，但沒想到，後頭的工期和成本也多了3倍，所換來的是讓每層樓向上旋轉4.5度所創造出的大露台，可以種植7棵3米高以上的喬木，每年吸收二氧化碳量高達130噸，對於淨化空氣品質產生極大效益，也因此，陶朱隱園在2016年獲CNN票選為全球九大城市新地標，且為唯一住宅項目。

11年前改造亞太會館時的起心動念，造就今日的陶朱隱園，而其中所有雕琢的用心及細節，更與當前全球重視的永續環保，不謀而合。

首先，從聯合國最關心的指標——碳排放和碳足跡來看，沈慶京表示，陶朱隱園採特殊結構及高強度鋼材、隔震設計，建築壽命長達千年，可減少日後拆掉重建產生逾10倍的碳足跡外，綠建材使用率達45％以上，更符合未來趨勢。

陶朱隱園是台北市中心住宅唯一具備芬多精的生態環境，以大水瀑蒸騰飄飛的水氣，與樹木氣味結合，所產生的負離子，不僅促進健康，盛夏時節水瀑區的溫度，與同時段的戶外相比，約降了8至9度。3年來，在環境中已逐漸看見生態復育的成果，以自然原石堆砌的水瀑，共存療癒的蕨類及苔癬，所營造出來的芬多精生態，吸引台灣藍鵲、罕見的八色鳥駐足。