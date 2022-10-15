曾3度獲得普立茲獎的《紐約時報》（New York Times）專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）近期撰文指出，隨著俄羅斯總統普丁正式宣布兼併烏克蘭4州，他正將俄羅斯變成一個巨大北韓，成為一個被孤立、憤怒的國家。但由於俄羅斯並未完全掌控這4個區域，此舉也是將自己逼向絕境。另外，佛里曼也認為普丁已經犯下大忌，斷供天然氣讓自己變成不可信賴的能源供應國。

普丁9月底正式宣布兼併烏克蘭4州，俄羅斯莫斯科紅場舉辦慶祝晚會。

佛里曼撰文指出，俄羅斯如今已成為一個備受蔑視、受到羞辱、迫使許多有才華的人逃離的國家，這樣的俄羅斯不只是地緣政治威脅，更是一場巨大的人類悲劇，普丁的北韓化正將俄羅斯從一個出產世界知名作家、音樂家等的國家，變成一個更擅長生產洋芋片而非晶片、有毒內衣而非高級時裝的國家。

他認為普丁已採取北韓把人逼瘋的專長，大張旗鼓地宣布兼併烏克蘭盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）、赫松（Kherson）4州。

他猜測普丁有2個目的，第一，普丁的支持者為右翼主義者，這些人如今對俄軍在烏克蘭的潰敗感到憤怒，普丁或許認為有必要透過動員及兼併來展現他正在為祖國打一場真正的戰爭，而非模糊的特別軍事行動。第二，普丁或許正試圖建立有利的談判方案，他說如果普丁近期宣布有意願停火，甚至有意願修復管線、重新供應天然氣給承認兼併4州的國家，他一點也不感到意外。

普丁9月30日宣布兼併烏克蘭4州，莫斯科紅場舉行慶祝晚會。（圖／美聯社）

不過佛里曼指出，目前普丁還有一個問題，就是尚未控制所兼併4州的所有領土。這代表在把所有烏軍趕出去之前，他無法安排任何協議，否則他就得放棄所宣稱的領土主張，佛里曼認為這將是非常不祥的發展，俄軍看起來已沒有能力斬獲更多領土，甚至可能節節敗退，宣稱擁有並未完全控制的領土，他認為普丁只是自找麻煩、讓自己陷困境，未來有一天可能會認定只能動用核武才能脫困。

他認為普丁正在和基輔、西方對賭，將戰事延長至冬天，屆時歐洲的天然氣供應將受限，價格也會再飆出天價。

不過烏克蘭和西方會退讓嗎？捏著鼻子和普丁交易？還是他們會繼續與普丁正面交鋒，堅持不讓普丁獲得任何領土？佛里曼指出別傻了，歐洲內部肯定會有轉彎、接受普丁提議的壓力，這就是普丁的目的：分裂西方，並且拿下能夠保全面子的勝利。

不過他認為普丁也面臨另一項短期風險，如果西方不退讓、不接受提議，甚至加強軍援、經濟援助烏克蘭，屆時普丁的軍隊有可能會崩潰。

俄羅斯斷供歐洲天然氣的影響。

另外他也認為普丁斷供歐洲天然氣是犯了能源產業的大忌，「永遠、永遠、永遠不要讓你自己變成不可靠的供應商，沒有人會再相信你。」他說普丁讓自己變成德國等客戶眼中不可靠的供應商，如今這些國家開始尋找替代、長期的天然氣來源，以及生產更多再生能源。

佛里曼分析，雖然還需要2至3年時間才能從東地中海地區建造新天然氣管線，美國、北非的液化天然氣也到那時才能大量取代俄氣，一旦全球天然氣產量足以取代俄氣時，屆時普丁才可能面臨真正的經濟挑戰。他說原有的客戶可能還是會向俄羅斯進口能源，但不會再次完全依賴俄羅斯，屆時中國大陸還可能施壓降價。