「阿湯哥」湯姆．克魯斯的影迷，應該會對他的代表作《不可能的任務III》這一幕經典場景印象深刻：押送恐怖分子的車隊在行經切薩皮克灣隧橋時遭到伏擊，面對偵察機、傭兵部隊的炮火猛攻，阿湯哥迅速組裝1枝德國Heckler & Koch G36突擊步槍，進行反制。雙方駁火的槍林彈雨中，觀眾的情緒也被帶到了最高點。

根據《財訊》報導，這部2006年上映的電影，在全球創下3.97億美元票房。據聞，劇組原有意來台灣取景，最終因協調不及而未成行，令影迷扼腕；但很少人知道，阿湯哥拿的這把德國名槍，其實就是在台灣生產的，而且生產廠商巍嘉國際當時還是1家剛成立不久，資本額也才100萬元的小公司。

愛槍成痴 索性自己做槍

「我們產品的主軸就是以美軍特種部隊武器為主，所以很早之前就有好萊塢影視道具公司透過代理商洽詢，想要買這種玩具槍來當道具槍。」巍嘉國際總經理龔詩哲的名字和說話的樣子都溫文平實，很難想像他從小就是軍事迷，玩具槍買到想剁手。

雖然念的是資工科系，畢業後賣過電腦也賣過軟體，一邊還繼續經營玩具槍網站，賣周邊產品。《財訊》報導指出，幾年後，他才決定和大學時就在BBS上認識、也是槍械同好的網友，加上另一位同學，3人湊了100萬元，開始投入玩具槍本體製作。

龔詩哲開玩笑地說，就是為了戒掉買槍的習慣，才決定自己做槍。然而也因為知道玩槍的人，其實心底希望的還是摸到真槍，所以巍嘉從一開始就鎖定「擬真」的路線，要讓自家公司的產品雖然只是在法令限制下火力不到20焦耳的玩具槍，卻在外觀、觸感，甚至使用體驗上，都比照國際知名槍廠產品。

巍嘉有志於此，但在台灣根本很難接觸到真槍，又從何擬真？於是這群年輕人想到了「直接找原廠，談合作、要授權。」雖然玩具槍在國內外都是很成熟的產業，但在巍嘉之前，卻沒有業者想過要把玩具槍做到像真槍，也沒有需要授權的問題。直到巍嘉找上門，這破天荒的舉動也才讓國際槍廠意識到，原來玩具槍授權是一塊可以開發的市場。

追求擬真 成為市場區隔

《財訊》報導指出，而巍嘉也在這些原廠的技術支援下，加上對細節的講究，以極為擬真的精緻度再打上原廠授權的標誌，做出外觀和射擊感宛若真槍、骨子裡卻是沒有火力威脅的玩具槍。無論是前述的HK步槍或國人較熟知的克拉克手槍，每項產品都惟妙惟肖，讓玩具槍領域的發燒友圓了手持名槍的英雄夢，也凸顯了市場區隔，很快就在國際嶄露頭角。