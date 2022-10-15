一名台大碩士生小文（化名）在今年9月某日晚間穿著有「正妹高職」之稱的三信家商制服，擅自闖進校園行走，其行跡詭異遭該校教師攔下盤查身分，發現小文竟是「男兒身」，因此報案處理，高雄地院審理後認為小文並未驚擾到他人，裁定不罰。

據判決書指出，小文在今年9月8日晚間6時許穿著高雄「三信家商」的女學生制服，在未經同意進入校園內行走，經該校教師發覺報警。小文訊後被依涉嫌違反社會秩序維護法第63條第1項第6款「蒙面偽裝或以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞者」，移送法辦。

教師於警訊陳稱，在校園內發現一名女學生形跡可疑，便上前叫住她，怎料該陌生女學生馬上準備要跑，教師直喊「站住，跟我到辦公室」；到了辦公室後，當教師盤查身分證時發現是「男生」，便將這名男扮女裝的男子帶到教務處，請教官幫忙報案；而小文於警訊時陳稱著女裝只是為了紓壓。

高雄簡易庭審理時，法官依教師於開庭所言，小文當時除著女裝外，並未做出任何驚嚇他人之行為，也未無破壞任何物品，因此難以認定其所為有驚嚇他人之意或有何危害公共秩序或社會安寧之虞，因此裁定不罰。