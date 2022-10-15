俄羅斯大幅削減對歐洲天然氣供應，點燃歐洲度冬隱憂。雖然歐洲已經擁有足夠的天然氣儲備應對冬季的來臨，但能源隱憂仍未消彌，如果供應進一步生變，例如俄羅斯突然全面斷供，又或者是今年冬天特別寒冷，都有可能衝擊未來歐洲供電。

CNN報導，自普丁下令揮軍烏克蘭迄今八個月，歐洲正努力逐漸擺脫對俄能源的依賴，降低對其石油的進口以阻斷其戰爭金援，而俄羅斯則以關閉天然氣管道反制。

根據Wood Mackenzie研究數據顯示，俄天然氣在歐盟進口比重從去年10月的36%，下滑至僅存9%；國際能源署（IEA）數據顯示，在12月禁運生效前，歐盟的俄油進口量已經下降33%。

根據歐洲天然氣基礎設施公司（Gas Infrastructure Europe）數據顯示，歐盟天然氣儲備已經達到91%，遠超原定11月80%的目標。

即便如此，歐洲經濟也因此付出了高昂的代價，雖然天然氣價格已經大幅下滑，但仍比一年前高出許多，並帶給家庭和企業痛苦，專家預估，歐洲最快能夠在明年擺脫依賴，但價格可能需要到2026年以後才可能回歸正常。

此外報導指出，雖然天然氣儲備已趨近達標，但如果供應再受衝擊或是今年冬季特別寒冷，都有可能衝擊未來幾個月的供電或出現天然氣配給。IEA於7月的報告指出，即使天然氣儲備達到90%，但如果俄羅斯10月開始全面斷供，歐盟可能會於明年初面臨中斷。

國際貨幣基金組織（IMF）周二發布的報告指出，歐洲能源危機並不是一個「短暫的衝擊」，或許即將到來的冬季面臨巨大挑戰，但明年的冬天可能會更糟。

諮詢公司ICIS分析師曼瑟（Tomas Marzec-Manser）表示，若今年冬天異常寒冷，明年3月的天然氣儲備可能會非常低，雖然歐盟敦促各國減少15%的天然氣用量，但缺少俄天然氣的供應，明年夏天的儲備料比2022年來的更加艱鉅。他說，「這只是剛開始」。