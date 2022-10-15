雲林縣長張麗善日前出席褒忠鄉長候選人許峰瑞造勢大會，並欣賞該鄉獨一無二的「花鼓陣」。同時她宣示，希望褒忠鄉能在既有情況之下朝向產業創新，能成為全國農機發展中心，「讓雲林子弟在地就業生活」。

張麗善13日發文提到，這次要競選褒忠鄉長的許峰瑞，擔任過鄉民代表和村長，所以最能反映地方的需求，「他也看到我過去短短三年，投入在褒忠的建設費用就達到5億」，尤其在最重要的治水方面，投入的經費約2億388萬元，把馬公厝大排、六塊中排、有才寮大排等通通整理，讓褒忠能不再淹水、並且保障學童安全，「這是我堅持不分政黨、不分藍綠，都要做到的事」。

張麗善指出，褒忠鄉雖然是雲林縣二十個鄉鎮市中，人口最少、面積最小的一個鄉鎮，但卻能一躍成為雲林的文化大鄉，不只有花鼓陣，還有建設與發展。張也表示，自己對褒忠最大的期待與用心，就是要在既有的農業之下，朝向農工商產業創新，並且在規劃「褒忠農業機械科技園區」上不畏阻擾，繼續全力向中央爭取，讓褒忠成為全國農機發展核心，「從雲林的中心點帶動全縣，讓雲林子弟在地就業生活」。

最後張麗善強調，雲林不能被邊緣化，過去執政者沒能做到的事，自己當縣長的這三年多來，，一天當三天用「把它拚回來」，她也拜託鄉親要支持她和許峰瑞，讓縣府和公所能夠連線、褒忠加速發展前進，也讓下一代看到雲林的未來。