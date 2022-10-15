一名彭姓男子今年7月間潛入台中某大學，持水果刀尾隨一名女大生入廁所企圖性侵，女大生遭推倒的過程手指被刀劃傷，彭男還持刀架脖大吼「想跟你做愛」，後女大生趁隙逃脫向老師求救，全案才曝光。台中地院審結，依攜帶兇器強制性交未遂罪，處彭男4年10月。可上訴。

判決書指出，彭姓男子今年7月間前往台中某大學散步，見人煙稀少適合犯案，遂於同日晚間持水果刀再度返回校園物色作案目標，彭男當時見一名女大生A獨自走入廁所，隨即尾隨入內並將A推倒在地，A女抵抗過程中手指遭水果刀切傷。

彭男見A女受傷，便手持刀強勒A女頸部，並將其拖到廁所內上鎖，期間還搓A女胸部，大吼「想跟妳做愛、想操妳」等語，後彭男擔心事跡敗露外出查看，A女見狀將門上鎖並趁隙脫逃向師長呼救，彭男則變裝逃離現場，16分鐘後再度返回原處檢查是否留下證據後又離去。同日晚間警方查出彭男涉案，彭男自知難逃法網，於隔日凌晨自行赴警局投案，全案經由檢方偵結起訴。

台中地院審理時，彭男律師替其辯護，稱彭男自小家境清苦，由外婆獨立扶養長大，因受網路詐騙積欠大筆債務，才一時失慮犯案等。但法官認為，彭男犯案計畫縝密，還前往供學生學習、一般民眾散步的校園挑落單女子犯案，其犯行惡性與危害程度嚴重，難認有任何憐憫情形。

法官認定，彭男僅為了個人慾望在校園內對落單女子強制性交未遂，不僅造成被害人身心受創，也嚴重危害校園安全，考量彭男認罪，但被害人心情仍無法平復等，依攜帶兇器強制性交未遂罪，處有期徒刑4年10月，沒收扣案的變裝衣物與凶器等。可上訴。