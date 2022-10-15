國民黨屏東縣長參選人蘇清泉14日在臉書表示，「八年了！夠了吧！」縣長八年你當得還不夠，指定接班人，也不夠！這讓一起參與民進黨初選的兩位候選人情何以堪？屏東真的可以很不一樣！

蘇清泉指出，他相信屏東人會用智慧、用選票選出他們要的候選人。而他會用最好的政策、最好的服務來讓屏東變得很不一樣，屏東可以出頭天！

蘇清泉問屏東鄉親，這些年來，「你們的日子過得好不好？」這兩天交通的問題他特別提出後，現在的政府才重視，說得天花亂墜的年輕人買房政策、年輕人回家鄉工作賺錢政策，沒有一樣落實!年輕人要的體育場館、棒球場館、運動場館…，在哪裡？

蘇清泉強調，屏東擁有全台灣最好的選手，卻沒有完善的運動政策，運動選手培訓的配套措施完全看不到！讓我來改變屏東，讓有運動選手潛力的青年好朋友，能夠留在這裡發展，11月26日請大家一起用選票來為自己拚好日子、好未來，「讓我們一起努力！」