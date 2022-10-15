美國國際貿易委員會今天指出，監管當局將就某些半導體裝置和積體電路（IC），以及使用這些零組件的行動裝置，調查三星電子、高通和台積電的事業單位。
路透社報導，美國國際貿易委員會（International Trade Commission，USITC）上月接獲紐約Daedalus Prime LLC控訴，經表決展開調查後聲明指出，委員會將針對三星電子（Samsung）和台積電製造的某些半導體、以及三星電子和高通（Qualcomm）生產的某些積體電路著手調查。（譯者：徐睿承）1111015
美國國際貿易委員會今天指出，監管當局將就某些半導體裝置和積體電路（IC），以及使用這些零組件的行動裝置，調查三星電子、高通和台積電的事業單位。
路透社報導，美國國際貿易委員會（International Trade Commission，USITC）上月接獲紐約Daedalus Prime LLC控訴，經表決展開調查後聲明指出，委員會將針對三星電子（Samsung）和台積電製造的某些半導體、以及三星電子和高通（Qualcomm）生產的某些積體電路著手調查。（譯者：徐睿承）1111015
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