電影《哈利波特》中飾演海格的72歲英國男演員演員羅比寇特蘭（Robbie Coltrane），今天被經紀人證實，於蘇格蘭福爾柯克附近一家醫院過世，留下前妻和2名子女，至於死因為何並未公布。

綜合外媒報導，寇特蘭經紀人貝琳達·萊特（Belinda Wright）證實羅比·寇特蘭於蘇格蘭伏爾克附近的一間醫院逝世。

經紀人萊特（Belinda Wright）在在聲明中形容羅比寇特蘭是獨特的人才，其所扮演的海格一角「為全世界的兒童和成人帶來歡樂」。

據應媒報導，羅比寇特蘭多年來飽受骨關節炎的煎熬，膝蓋損傷不斷惡化，進年前他只能靠輪椅行動。

至於羅比寇特蘭死因為何並未公布，經紀人表示，希望外界給予他們家人空間，「在這個痛苦的時刻，請尊重羅比家人的隱私。」

寇特蘭死訊公布後，許多影迷難過哀悼，其在《哈利波特》系列電影中扮演溫柔善良的巨人「海格」讓人印象深刻。自單口喜劇相聲發跡的他跨足劇場，緊接著在電視和電影領域備受關注。寇特蘭演技有目共睹，他曾3度獲得英國影藝學院電影獎最佳男演員。