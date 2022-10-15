《台北女子圖鑑》導演李芸嬋（中）日前接受林書煒、鄭偉柏專訪。（POP Radio提供）

金馬影后桂綸鎂主演的《台北女子圖鑑》上映後評價兩極，導演李芸嬋日前接受POP Radio《POP最正點》主持人林書煒和共同主持人鄭偉柏專訪時表示，「希望網友可以一直評論我們到第11集」，李芸嬋笑談網友質疑聲浪，表示上映初期「不知道引起的討論會這麼大」，她感謝各方的見解，認為事過境遷後將提煉出不同的經驗，是滋養的養分。

《台北女子圖鑑》首２集引發南北城鄉差距問題爭議，李芸嬋更希望觀眾回歸劇情，討論劇中提出的感情議題。李芸嬋發現觀眾的涉入度很強，因此當與個人經驗不符合，就會引起爭論。面對網友的評價，李芸嬋認為「這樣也滿好的，代表劇情貼近生活方式」。

談到與桂綸鎂合作契機，李芸嬋直言「起初也很忐忑」！她表示，劇中女主角「林怡珊」須從20歲演到40歲，與現階段的桂綸鎂年齡相仿；加上桂綸鎂過往多接演類型電影，也有意追求回歸貼近生活的角色，因此雙方合作是「天時地利人和」。

李芸嬋說，從導演的立場，營造令演員感到安全的演出環境後就放手讓其發揮，她感謝桂綸鎂為戲付出更多，很快調整自己的狀態並向對手釋放「我已經打開一切，你甚麼都可以做」訊息，才能順利讓每段關係裡的火花展現。李芸嬋對桂綸鎂的專業和敬業讚不絕口，她透露，每一個男主角都花了4至6小時討論劇本，「桂綸鎂讓我見識到演員的能耐與才華」。