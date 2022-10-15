鹿港，在世人的印象中，是古色古香的小鎮。翹起的燕尾、曲折的紅磚小巷、多樣的小吃，這些象徵性的物體早就烙印在大家的心中。

不過，在國共對峙的年代裡，鹿港亦保存了一些相關的文化資產，其中最具代表性的為「中央廣播電臺鹿港分臺」。在鹿港眾多的廟宇古蹟中，鹿港分臺的存在是個特殊的例子。

中央廣播電臺的前身是日本時代的「台灣放送協會」，後政府遷台後，為對大陸進行心戰工作，除接收放送協會原有的財產外，又陸續建立分臺，其中鹿港分臺於1966年成立，成立當時其發射電力為全亞洲第一，距離達2000公里。

鹿港分臺昔日有憲兵駐守（1980年後隸屬於國防部），記得小時候從那邊經過總感覺到肅殺之氣，也不敢在門口逗留。現在憲兵已經撤守，但佇立在大門前，腦海中還是脫離不了軍事重地的印象。

鹿港分臺佔地寬廣，達7.14公頃以上，可分為電臺機房區、南北天線區以及宿舍區。由於屬於軍事用途，連個噴水池都有營舍編號，電臺四周還有護城河，四角落設置哨所，這些哨所至今都還保存完好。

鹿港分臺特別之處在於它有獨立的變電設施，而且是國內第一個室內變電所，後來還吸引臺電前來取經。

佔地寬廣的鹿港分臺，宿舍區就座落在上圖那個大草地的四周，住在這邊真是令人心曠神怡，光這個宿舍區我看蓋個大學綽綽有餘。這些宿舍以及電臺機房區部分建築似乎都有日式風味，但我不太確定是不是真的日式建築，只能說屋頂是蠻像的。

對於部分的鹿港人而言，鹿港分臺的存在是他們所不樂見的，因為分臺距離天后宮相當的近，而每到假期，觀光客總為尋找停車位所苦，這佔地廣大的分臺卻無法停車。為此分臺曾有搬遷之議，卻遲遲沒有動作，因而鄉親們還曾經北上找立委陳情。

就在分臺之存廢沸沸揚揚的隔年，彰化縣政府將鹿港分臺列為目前彰化縣的兩個文化景觀之一（另一個是線西鄉蛤蠣兵營），而現在分臺的宿舍區也開放給外界停車，使這個鹿港國共對峙的活見證得以留存下來，而停車問題也得到解決。

如果你已經來過鹿港數次，對於那些雕樑畫棟的精美廟宇建築已經有一定的熟悉度的話，不妨花個十幾分鐘，逛逛這顛覆大家對鹿港傳統印象的電臺，也許能讓你有耳目一新的感受，不過假日時只開放宿舍區廣場，平時若要參觀，團體預約才有導覽。

作者為一介小角色

照片來源：作者提供。

●經授權刊載，原文出處：樂風的民藝筆記部落格。

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