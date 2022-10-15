桃園市榮民之家於中秋聯歡晚會時邀請辣妹勁歌熱舞、乳貼阿公，影片曝光後引發各界熱議，榮民之家更為此致歉，卻有安養院醫護人員「逆風」支持。不願具名的護理師花花（化名）提到，此類活動能讓長輩的生理需求得到尊重，也能減緩老人家退化速度，她們樂見其成，更直言辣妹的舞蹈動作與她們遇到的性騷擾相比根本是「小巫見大巫」。

上月7日，桃園榮民之家找來多名穿著清涼的舞者到中秋聯歡晚會表演，辣妹們扭腰擺臀、賣弄風騷，還有舞者搖著雪乳朝老人前進，除了猛晃「長輩」外，更牽起老人的手往自己的胸部摸，現場一片歡聲笑語，影片曝光後也引發正反評論，部分衛道人士大力撻伐，也有護理師持不同看法。

花花表示，她從事護理師工作已將近30年，年輕時在急診、開刀房衝鋒陷陣，後來因為成家生子而逐漸自第一線撤下，轉而進入長照看護系統，照顧失能、失智的老人家們，也因此見識到安養院中不為人知的一面。

「以前都是我們在台上自嗨，台下的伯伯和阿嬤雙眼無神癱坐在輪椅上。」花花提到，多數安養院每月都會舉行慶生會，希望能透過帶動唱跳，為枯燥的病房注入活力，但長輩們多半興致缺缺，冷眼看著台前不斷想炒熱氣氛的護理師，與辣妹熱舞影片中的超嗨氛圍完全是天壤之別。

安養院長輩們對於員工帶動的團康活動常常毫無反應。（圖／報系資料照）

而此次辣妹熱舞與伯伯們有密切身體接觸，進而引發長者是否涉性騷擾爭議，花花對此說法嗤之以鼻。她表示從影片中來看，難察覺舞者有任何的不舒服，部分環節還是舞者主動帶著伯伯們一起進行，她更直言，「影片中的動作跟我們平常遇到的性騷擾相比，根本小巫見大巫。」

花花坦言，她已育有2名子女，年紀也不小，但在日常職場中還是會遇到住民們言語或肢體上的性騷擾，幫癱在床上的住民們更換尿布、換藥時，發現他們有性興奮反應已是家常便飯，還有照服員在幫忙盥洗時遭住民熊抱甚至襲胸。

「還有伯伯說，『小姐你的腿很漂亮，讓我摸一下我給你500塊好不好』。」花花無奈表示，有些住民不會伸出鹹豬手，但總「管不住嘴」，對著護理同仁的外表品頭論足、出言調戲，或是調侃「護理師，妳今天打扮得不夠漂亮喔」，護理師們不堪其擾，卻也只能把淚水往肚裡吞。

花花提到，辣妹熱舞能夠激起住民的興趣，讓他們可以樂在參與，更減緩退化的速度，多數醫護人員都樂觀其成，期望衛道者可以少點批判、多些同理心，尊重長輩們的生理需求和心理健康，讓類似的娛樂節目可以進入榮家。

醫護人員認為，能讓長輩們有反應的活動就是好活動，可以延緩他們的退化速度。（圖／黃耀徵攝）

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