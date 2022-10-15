桃園榮民之家於日前的中秋聯歡晚會上請辣妹來熱舞，畫面曝光後引發輿論熱議，此活動評論兩極，長輩們卻十分享受，更有不良於行的長輩受歡快氣氛感染，從輪椅上「緩緩站起」與舞者互動。聯醫中興院區醫師姜冠宇也呼籲，安寧照護關注的不只身體，更要包括心靈，期望醫療院所內部活動不要被放大檢視。

桃園榮家因熱舞影片被推上風口浪尖，事後以書面方式回應本刊記者詢問並還原整起事件。榮家表示，辣妹跳舞只是活動的一個環節，對於還能自主的住民主要以月光晚會為主；而針對行動不便的長者，則是安排時長約15分鐘的國語經典老歌演唱秀，中間以熱舞、抽獎活動搭配發送月餅點心等方式串場。

「甚至有行動不良的長輩，被歡快氣氛感染，從輪椅上緩緩站起。」榮家提到，在表演一開始，就有長輩開心地跟隨節奏拍手，還有老人歡樂的與表演者互動，舞者也因感受到他們的愉悅心情而更加賣力表演。

榮家指出，因為疫情，中秋聯歡活動已停辦2年，榮家又多為單身住民，在華人的重要節日難免多有思鄉情懷，為緩解長輩們過節所產生的孤獨感，才會安排勁歌熱舞，試圖消彌長輩們的孤獨，未料影片遭PO上網後，卻引發如此大的爭議，也是他們當初萬萬沒料到的。

姜冠宇醫師強調，夜店可以開瓶酒10萬請辣妹來跳舞，為什麼長照機構不行？（圖／方萬民攝）

「夜店可以開一瓶酒10萬元，請辣妹來跳舞，那為什麼長照機構不行？」從事安寧照護多年的姜冠宇醫師也對此次活動抱持正面態度，他認為長照不應被限制想像，並表示此節目沒有違背舞者意願、沒有犯罪，更沒有造成感染，還能讓長輩們開心，「那到底哪裡不可以？」

姜冠宇說，不論是視訊看診或者是現場帶活動，醫護總會邀請長輩「舉起手來跟我一起做」，但伯伯只會一臉呆滯地看著他們，完全毫無反應，這次榮家活動還能讓行動不便的長者緩緩自輪椅上起身，跟著一起參與活動，「這樣不是很好嗎？」。

而「觀感不佳」是此次爭議的最大原因，姜冠宇提到，有這種感想者多半是與此事無關的「閒雜人等」，而這些榮民伯伯生長的年代是電子花車、脫衣舞、鋼管舞和牛肉場最盛行的時期，這些節目對他們而言根本司空見慣，網路在一面倒的撻伐時，卻完全忽略他們所處的時代背景和世代因素，忘了去同理長輩的心情。

姜冠宇表示，安寧照護應該是全能照顧，除身體照護，還有包括性慾的心理需求，更該從被照顧者的角度出發，而不是看護者「自認為的需求」，這也是現代有「手天使」出現的原因，也盼大眾不要放大檢視醫療院所內部的活動，別讓一片好心朝失控方向發展，還給醫療院所友善療育的空間。

安寧照護應該是全能照顧，更該從被照顧者的角度出發，而不是看護者「自認為的需求」。（圖／示意圖，與本案無關）

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