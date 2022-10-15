目前位在呂宋島東方海面的熱低壓，最快今天生成「尼莎」颱風。（圖／翻攝自氣象局）

目前位在呂宋島東方海面的熱低壓，最快今生成第20號颱風「尼莎」。氣象專家吳德榮表示，從熱低壓目前路徑看，仍存在略偏北接近台灣或略偏南接近呂宋島的不確定性，但未來可能與東北季風產生共伴效應，明起北部、東半部恐有致災性降雨；同時因氣壓梯度增大，恐帶來強風威脅。

吳德榮在專欄「三立準氣象· 老大洩天機」提到，輕颱「桑卡」即將登陸中南半島，之後將迅速減弱為熱帶低壓；關島東側的熱帶低壓則是向北進行，目前看來無發展趨勢；唯一對台灣有威脅的是呂宋島東方海面的熱帶低壓。其通過巴士海峽後略微北偏、再轉西南進入南海。此路徑皆存在略偏北接近台灣或略偏南接近呂宋島的不確定性，但一旦發展為輕颱，將與東北季風產生共伴效應，為迎風面帶來致災性降雨；也因氣壓梯度增大，而帶來強風威脅。

吳德榮說，根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今受熱帶低壓外圍水氣影響，苗栗以北及東半部有局部雨，北部山區、東北部雨勢較大，中南部山區有局部短暫雨。北台偏涼，中南部日夜溫差大。各地氣溫：北部22至27度，中部20至33度，南部21至34度，東部20至32度。

吳德榮表示，明日與下周一（16、17日）因共伴效應，北部、東半部有「致災性」的大量降雨；其他地區有局部雨，局部地區有較大雨勢。台灣附近「氣壓梯度」增大，各海面及陸地，需慎防強風。下周一冷空氣南下，各地氣溫降，北台濕冷。

【又嘉氣象報報】熱低壓接近"甩雨中" 北東一連三天逐日雨增│中視晨間氣象 20221015

吳德榮指出，下周二（18日）北部、東半部仍有明顯降雨，中南部降雨停歇，北台濕冷，中南部早晚偏冷；平地最低氣溫降至17度左右。下周三與四（19、20日）天氣漸趨好轉，迎風面仍有局部短暫雨的機率，背風面晴時多雲；下周三北台偏冷，中南部早晚冷；下周四氣溫漸升，各地早晚仍偏涼，中南部日夜溫差大。