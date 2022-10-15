陳時中自從宣布參選之後，始終都是焦點人物，不僅話題不斷，網路聲量更是居高不下，但隨之而來的負面聲量，也是三人之中佔比最大，而蔣萬安近三個月網路聲量表現相當不錯，相較於陳時中和蔣萬安的網路熱議程度，黃珊珊明顯落後。(攝影/杜宜諳)

距離年底九合一大選剩下不到43天，屬於一級激戰區的台北市長選舉，更因為三腳督戰局打得火熱。根據《網路溫度計》「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」官方網站10月13日最新公布的預測當選率，國民黨參選人蔣萬安以39.4%居於領先地位，陳時中34.6%居次，黃珊珊則以26%敬陪未座。其中，值得關注的是，陳時中自從卸下衛福部長、疫情指揮官職務，華麗轉身宣布參選之後，始終都是焦點人物，不僅話題不斷，網路聲量更是居高不下，但隨之而來的負面聲量，也是三人之中佔比最大。

甩不掉「偷窺哏」風波？陳時中近3個月「免治馬桶政策」最熱議

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2022年7月13日~2022年10月11日）統計調查，網路聲量王陳時中，近三個月網路聲量加總起來飆破350萬筆，最高峰落在9月3日，單日聲量狂飆至10萬3,101筆。引起高度熱議，主因為陳時中拋出公廁三寶政見，喊出要將台北市公廁7,000個馬桶全換成免治馬桶，並提供酒精、坐墊紙，但宣傳影片裡，陳時中爬上廁所隔板玩「偷窺哏」，公廁政見影片瞬間「歪樓」，變成廁所偷窺片，挨轟之後緊急下架。而陳時中的偷窺哏不僅成為媒體討論焦點，網路輿論同樣炸鍋，即使事隔一個月後，陳時中10月12日晚間首度開直播和網友互動，線上網友依舊關心公廁偷窺哏議題，對此，陳時中則表示，「我已經放下它了」。

網路聲量燒起來！蔣萬安為父怒槓周玉蔻 黃珊珊拆一殯藍綠議員嗆

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2022年7月13日~2022年10月11日）觀察，蔣萬安近三個月網路聲量表現相當不錯，加總起來共有122萬筆，黃珊珊為63萬筆。進一步分析，蔣萬安個人網路聲量最高點落在9月17日，單日聲量達到4萬4,917筆，當時資深媒體人周玉蔻打出蔣萬安身世議題， 高喊「DNA證據是世紀騙局」，甚至還預告「會將蔣萬安父親蔣孝嚴晶華飯店開房間緋聞搬上檯面」，對此，蔣萬安在受訪時怒回嗆「有本事衝著我本人來」，帶動一波討論。

相較於陳時中和蔣萬安的網路熱議程度，黃珊珊明顯落後，近三個月個人聲量最高峰出現在9月5日，共有2萬3,870筆。當時黃珊珊接受網路媒體專訪表示，當選後首要任務就是要拆除位在台北市中心的一殯，將會釋出4,580坪綠地給市民，但黃珊珊的拆一殯政見，立即引起藍綠議員砲轟批評，因為拆一殯的相關事項預算已經在審議中，無論未來誰當選市長都得執行，甚至還有議員嗆黃珊珊是「割稻尾」。

近3個月負聲量飆破136萬筆！陳時中好感度直墜

進一步觀察分析陳時中、蔣萬安和黃珊珊的近三個月網路正負聲量與好感度。陳時中網路正面聲量表現不錯，高達52萬5,348筆，但他的負面聲量更高，飆至136萬1,717筆，換言之，負面筆數為正面筆數3倍，因此網路好感度比值僅為0.39，好感度成績在三位參選人之中吊車尾。

拋政見、拚選票！蔣萬安、黃珊珊網路好感度激戰打平手

相較於陳時中的「高負面聲量、低好感度」，蔣萬安和黃珊珊在好感度表現上，競爭相當激烈，甚至出現同燈同分、平分秋色的狀況。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2022年7月13日~2022年10月11日）顯示，相較於陳時中的風波與爭議，蔣萬安表網路數值表現較為穩定，正面聲量為19萬9,476，負面聲量45萬3,718筆，網路好感度比值0.44。而網路討論度在三者中最低的黃珊珊，網路好感度同樣也是0.44。

免治馬桶後形象大傷？學者：陳時中須降低仇恨值鞏固綠營選票

文化大學廣告系主任鈕則勳認為，陳時中宣傳免治馬桶政策，卻衍生出地獄哏，一定會被競爭對手緊抓不放，而且凡走過必留下痕跡，到了選前依舊會有殺傷力，鈕則勳指出，陳時中就是從「偷窺哏」事件開始由盛轉衰，不僅讓陳時中形象大傷，甚至開始朝負面走向，若未來負聲量還是遠高於正聲量，陳時中欲贏得台北市長選舉，恐怕有難度。

對於陳時中的負面聲量飆高、好感度吊車尾，中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛表示，「偷窺哏」的確會讓陳時中留下印記，但並不會和他的選票畫上等號，即使陳時中從9月開始負面聲量不斷增加，然而這些事情皆不會引起民眾的仇恨值。王智盛認為陳時中必須想辦法讓仇恨值轉移掉，以利於選票回籠，因為鞏固綠營選票是眼前首要任務。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年07月13日至2022年10月11日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『蔣萬安、陳時中、黃珊珊』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路好感度」(註2)、「網路正負評比」(註3)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。

*註3 網路正負評比：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇相關文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，再計算正面聲量與負面聲量之比值。