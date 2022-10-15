有「行走費洛蒙」封號的嘻哈男神瘦子（E.SO），不僅北高演唱會門票全秒殺，近來更升格當新手人父，家庭事業皆得意的他，深夜突然在instagram限時動態爆粗口飆罵：「我他X就是支持同志」，激烈言論引發網友熱議。

瘦子深夜在instagram限時動態接連貼出2篇黑底白字文，他先是提到：「那些把我講過的話做成語錄的…讓我很不想在講話，可以正常點嗎…」，語氣中透露出些許無奈，接著更直接爆粗口：「我他X就是支持同志，然後我也跟主耶穌基督禱告，怎樣了嗎？」字句中感受出他的憤怒情緒。

瘦子深夜貼出黑底白字文，語氣中透露出些許無奈。(mjfceo IG)

瘦子接著直接嗆明：「如果你沒辦法認同我價值的廠商，就不要跟我合作，我真的不缺你的錢，我不會幫著你來賺我的粉絲的錢」，更強調「我不是一般的藝人，林北是饒舌歌手」，接著撂下狠話：「你老闆是誰，我都XXX」，雖然沒有點名廠商是誰，但都堅定自己「力挺同志群族」的立場，不會因為有錢賺就轉變價值觀。

瘦子表態「力挺同志群族」，怒飆國罵嗆廠商。(mjfceo IG)

瘦子力挺婚姻平權絕非說說而已，今年推出的新歌《Amazing》，MV就是講述在基督教家庭長大的小孩，身為同志的心路歷程，他也透露因為看到身邊同志好友的故事，跟導演討論腳本時才衍生出這樣的想法，也不忘強調「每種人都值得被愛」。

8月中首度以個人身分在台北小巨蛋開專場的他，11月19、20日移師高雄巨蛋舉辦，2場共2萬1千張門票，火速被搶光光，