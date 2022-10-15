洋基與守護者分區系列賽第2戰，「條紋軍」首局以「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)的2分全壘打先馳得點，開賽處於落後的守護者沒有氣餒，彌補這2分差距後將戰局帶進延長賽，10局上半再藉由洋基傳球失誤攻下超前分，最終守護者以4比2帶走勝利，將系列賽扳成1比1平手。
1局下史坦頓在一壘有人時上場打擊，原本他將獲得保送上壘的機會，只不過主審在1好3壞的情形之下，將守護者先發投手比柏(Shane Bieber)的外角低球判好球進壘，延續打擊機會的史坦頓決定不再等待，相中1顆93英里四縫線速球推向右外野觀眾席上，幫助洋基取得2比0領先。
守護者4局上由吉曼奈茲(Andres Gimenez)的安打將得分開張，下個半局羅薩里歐(Amed Rosario)再敲出陽春砲追平比分，隨後雙方在正規9局內沒有得分，攜手進入延長賽。
10局上擔任首名打者的拉米瑞茲(Jose Ramirez)打出左外野落點巧妙的安打，洋基三壘手唐納森(Josh Donaldson)撿起球後試圖阻止拉米瑞茲上到二壘，不過卻將球傳往了右外野方向，拉米瑞茲見狀馬不停蹄來到三壘得分大門口，唐納森被記上傳球失誤，守護者再藉著2支安打攻下2分，取得本場比賽首次領先。
洋基最後的反攻機會，但仍突破不了守護者終結者克雷斯(Emmanuel Clase)的封鎖，最終洋基以2分之差落敗，遭守護者扳平系列賽。打破美聯單季全壘打紀錄的「法官」賈吉(Aaron Judge)，本場5個打數沒有出現安打還被三振4次，連同首戰在內，賈吉2場比賽吞下多達7K，場邊也一度傳來洋基球迷的噓聲。
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