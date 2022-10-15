24歲馬來西亞籍蔡姓女大生，13日遭陳姓男友勒斃，蔡女的雙親、弟弟一行4人14日晚間搭機抵台，住進銘傳大學會館稍事休息後，晚間9時30分左右趕往士林警分局徹夜進行筆錄。一名才替蔡女拍攝一系列的照片的攝影師更悲痛發文說，「台灣該還你一個公道，我支持死刑，殺人兇手必須伏法是天經地義。」

日前才和蔡女合作拍攝的攝影師，也在臉書上發文表示，想不到才剛替死者拍攝一系列作品，卻沒想到是最後的遺作。他悲憤的表示，「安息吧，希望台灣能夠還你一個公道，我支持死刑，殺人兇手必須伏法，這是天經地義。」

他在文中也感性的說，「你去當天使了，是很漂亮的天使」。他同時也在現實動態上發悼念文表示，「在天上也要跳你喜歡的舞喔。」讓人聞之鼻酸。

蔡女平時有擔任自由接案模特兒及直播主，在Instagram上，擁有1千多名追蹤者，留著一頭長髮，長相清秀，貼文中可見多樣的造型扮相，最後一則貼文則為分享先前在信義區街頭跳舞的畫面，未料突逢巨變，生命就此畫下句點。

蔡女噩耗傳出後，許多粉絲及好友也湧入她的IG留言哀悼「再也看不到你開心跳舞的樣子了」、「拜託你回來，真的」、「我很愛你、我永遠會愛你」、「請一路好走，美麗的女孩，祝福妳揚升到更高的維度，願光和愛環繞在妳周圍」。

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