在《哈利波特》電影中，以溫柔巨人「海格」一角而聞名的演員羅比寇特蘭（Robbie Coltrane），於昨（14）日驚傳逝世，享壽72歲。消息一出，不只粉絲們相當不捨，《哈利波特》演員們也紛紛難過哀悼，作者J.K.羅琳也在推特貼出與羅比寇特蘭的合照，悲痛表示：「他是一個天才。」

以《哈利波特》系列小說而聲名大噪的作者J.K.羅琳，過去曾在推特上發表文章，將「有月經的人」才是「女人」以及「變性成女生不等於是女生」。同時，也轉發一系列不認同跨性別的文章而在網上掀起熱議。這些言論不只讓她飽受跨性別族群乃至同志族群批評，也讓許多演員紛紛發言表示抗議，更甚者如近年來致力於人權議題的「妙麗」艾瑪華森直言表示只要《哈利波特》系列還有JK羅琳參與，她就不會回歸「妙麗」一角。

I'll never know anyone remotely like Robbie again. He was an incredible talent, a complete one off, and I was beyond fortunate to know him, work with him and laugh my head off with him. I send my love and deepest condolences to his family, above all his children. pic.twitter.com/tzpln8hD9z — J.K. Rowling (@jk_rowling) October 14, 2022

J.K.羅琳在推特上曬出與羅比寇特蘭的合照。（圖／翻攝自J.K.羅琳推特）

不過，除了與之切割的演員，「榮恩」魯柏葛林特表示雖不認同JK羅琳的觀點，但仍把她視為自己的阿姨、「馬份爸爸」傑森艾塞克則坦言不會在沒與JK羅琳聊過的狀況下，發表任何評論攻擊。此外，「海格」羅比寇特蘭甚至發聲力挺她。羅比寇特蘭曾指出，他也不太了解相關議題，但不覺得J.K.羅琳表達自己的觀點有何問題，並強調「她在書籍方面做得很好，甚至鼓勵了數百萬兒童閱讀，難道大家都忘了這些事嗎?」

近日，羅比寇特蘭驚傳逝世，不只「哈利」丹尼爾雷德克里夫、「妙麗」艾瑪華森都為其悲痛地在IG發文懷念。J.K.羅琳也在推特上曬出與羅比寇特蘭的合照，並配文表示「我再也不會認識像羅比這樣的人了，他是一個令人難以置信的天才，一個無庸置疑的天才。我很幸運能認識他，一起工作，一起開懷大笑。向逝者的家人，尤其是他的孩子們，表達我的愛和最深切的哀悼。」