國門全面解封，入境旅客可採0＋7自主防疫，來自波蘭的正妹表示，5年前離開台灣後，她到世界各地旅行兼工作，近日她好不容易等到台灣開放國門，這是新冠肺炎爆發後她第一次來台，她對台灣人遵守戴口罩等防疫規定驚訝地說，「真厲害」。除此之外她最想念的就是台灣的素食自助餐，她笑說，「這是其他國家沒有的，謝謝台灣開門」。

YouTube《不要鬧工作室》昨（14）日上傳最新影片，波蘭正妹Eli透露，5年前曾經來台灣生活一段時間，之後又再飛英國定居、工作，今年1月她離開英國到中美洲旅行，本來打算在當地生活1年，期間她又改變想法，有了想回台灣的念頭，她一直等到台灣開放國門，入境放寬0＋7後馬上買了飛台灣的機票。

Eli表示，新冠肺炎爆發後，她到許多熱帶國家旅行，當地的人民沒有戴口罩的習慣，相形之下，台灣人嚴格遵守戴口罩規定，她忍不住讚「真厲害」。此次來台，Eli發現之前曾光顧的部分店家，因承受不住新冠帶來的經濟衝擊而倒閉，她說，「可以理解原因，但還是會難過」。

Eli指出，台灣最令她懷念的就是素食自助餐，她說這是其他國家沒有的，令她等不及要吃遍所有的菜。但Eli說，這次再來台灣的主要原因在於，有很多很棒的朋友在這裡，不管身在哪裡，都像一家人一樣。