銘傳大學馬來西亞籍24歲蔡姓女大生13日遭男友勒斃，陳屍租屋處，震驚社會。回顧近3年，就有3名大馬女子在台遇害身亡，加上此回的命案，再度引起大馬人抨擊台灣治安，大馬網友憤怒譴責，前2次台灣都沒給交代，這次應該要給個交代了。

24歲馬來西亞籍蔡姓女大生13日遭陳姓男友勒斃，陳屍租屋，陳男事後回到租屋處輕生未遂，送醫途中供稱自己掐死人並聲稱是女友不斷拜託他才動手，消息曝光後震驚社會。

蔡女的家屬得知消息後，遠在馬國的蔡女雙親、弟弟等4人，14日晚間抵台，蔡父激動向媒體表示，好好一個女兒在這裡上課，就這樣沒了，台灣法律要好好處理，「也不是第一件了！」。（指有3名馬國女子在台遇害）。

回顧近3年，就有3名大馬女子在台遇害身亡，分別為2020年1月間25歲鄧姓女華僑遭殺害肢解棄屍，同年10月間長榮大學24歲鍾姓女大生於回家路上遭擄殺，加上此回的命案，再度引起大馬人抨擊台灣治安。

遇害馬國女家屬抵台 父痛訴:還我一個公道!│中視新聞 20221015

大馬網友對於國民接二連三在台遇害的消息感到憤怒，在相關報導下留言譴責，「前兩次台灣都沒交代了！第三次了台灣麻煩交代一下」、「殺人可教化，判死不执行…台灣人權number 1」、「在台灣死者沒有人權，兇手有人權。可以教化」、「不要去台灣了，魔鬼的地方」、「你就知道為何叫鬼島」。

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