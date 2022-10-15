新華網15日報導，大陸近期首次檢測出新冠病毒Omicron變異株BF.7亞分支。大陸國家衛生健康委、中國疾控中心有關專家表示，病毒變異是常見的自然規律，在新冠病毒持續變異的情況下，堅持現有防控策略，堅持「動態清零」總方針，才能守住不發生規模性疫情的底線。

當前，全球疫情仍處於高位運行，中國多地發生本土聚集性疫情。10月1日，內蒙古呼和浩特市通報當地疫情的感染病毒為Omicron BF.7亞分支。目前，該亞分支在全球占比已從9月下旬的約3.5％增加到上一周的約11％，是否會成為下一階段全球優勢毒株還需要進行觀察。

中國疾控中心病毒學首席專家董小平介紹，研究發現，自Omicron毒株出現以來，新冠病毒的變異速率明顯加快。Omicron BF.7亞分支本質上是Omicron BA.5變異株的進化分支，該進化分支在致病力方面沒有明顯改變，呈現出較強的傳播能力。

「總體來看，中國疫情防控取得了階段性成效，看到了勝利的曙光，但還沒有達到勝利的彼岸，要繼續努力做好相應的防控工作。」大陸國家衛生健康委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年說，新冠病毒持續變異，防疫「躺平」不可取，堅持「動態清零」總方針，嚴格落實第九版防控方案是非常重要的。

中國人口總數大，老年人口比例高，同時還有大量基礎病患者，這些人是新冠肺炎病毒感染的高危人群。梁萬年表示，繼續推進重點人群新冠疫苗接種，特別是老年人的疫苗接種，依然十分關鍵。

董小平說，經過幾個月的實踐證明，在不出現病毒致病力明顯改變、現有疫苗保護效力明顯下降的前提下，現行的第九版防控方案仍然可以滿足中國新冠肺炎疫情防控的需求。