台灣和日本都已開放邊境，大批台人衝去日本旅遊，部落客「日本人的歐吉桑」提醒，去日本自駕旅遊要特別注意1件事情，因為他看過太多台灣人這樣做。在日本開車的時候，不能一邊做其他事，包括講電話、看地圖，如果違規被抓，恐被處6個月以下徒刑或罰款10萬日幣、折合台幣約2.1萬元。
部落客「日本人的歐吉桑」昨在臉書發文說，邊境開放後，許多台灣人買機票去日本玩，其中想在日本自駕旅遊的人不少，而疫情前與疫情後，日本的交通規則沒有很大的改變，唯一要注意的就是「不可以一邊開車一邊做其他事（打電話、看手機、拿手機、看地圖等），但在等紅綠燈時操作沒有問題。
「日本人的歐吉桑」表示，在台灣常常看到一邊講電話、一邊開車的人，而這樣的行為在日本是絕對不可以的，如果被警察抓到可能會處6個月以下徒刑或罰款10萬日幣（約台幣2.1萬元），所以疫情後赴日旅遊自駕要特別注意。
「日本人的歐吉桑」也說，在日本的馬路上，很容易被警察抓，因為日本的交通警察每個月都設有目標數量，抓越多人越好，所以不會輕易放過違反規定的人。而且日本還有騎重機的警察，如果被他們鎖定，就真的逃不掉了。
「日本人的歐吉桑」指出，在日本開車另一個需要特別注意的就是「暴走族」，記住在路上遇到暴走族，千萬不可以做3件事，首先是「超車」，因為暴走族的目的就是要擋住別的車，因此若別的車硬要超過他們，這代表瞧不起他們；第二個就是「按喇叭」，這個是非常挑釁的行為，按完可能會立刻被攻擊；最後則是「太靠近他們」，太靠近暴走族恐會被日本警察誤認是暴走族的一員，因此建議要保持距離。
「日本人的歐吉桑」提醒說，近年日本Uber增加了，但日本的Uber是以腳踏車為主，因此開車的人要特別注意，因為這些Uber司機可能會突然從人行道竄入車道，若不小心發生碰撞，賠償金額通常會很高，因此要特別注意。
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