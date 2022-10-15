部立金門醫院感謝獅子會聯合捐贈AED之義舉，頒發感謝狀以表謝意(于家麒攝)

AED操作簡單，且全程有語音指示功能，，希望大家一起學習AED的使用與操作方法，讓每個人都具備助人的能力(于家麒攝)

天氣已進入溫差驟變的秋冬時節，也是心血管疾病患者最易引發症狀的季節。為守護地區鄉親的健康，昨(14)日由金門獅子會長林韻汝、木蘭獅子會長蔡佩純及金龍獅子會長李鍾靈帶領地區會員，3會聯合捐贈「自動體外心臟電擊去顫器(AED)」給衛福部金門醫院，希望藉此拋磚引玉，讓愛心更普及，創造更安全安心的生活環境。

金龍獅子會長李鍾靈說，有鑑於近日氣候早、晚溫差大，加上心因性猝死在全球及台灣有逐漸升高且年輕化的現象，當發生時，身旁若有會CPR＋AED基本急救技能的親朋好友及公眾設置AED急救設備，將可以挽救更多性命，急救是分秒必爭，且要將生命及生活品質搶救回來，在1分鐘內有效使用AED電擊，急救成功率可高達90％。

部立金門醫院副院長董文雅則表示，非常感謝獅子會聯合捐贈「自動體外心臟電擊去顫器-AED」給金門醫院，由於今年醫院因年度預算來不及編列採購，這部AED將放置於長照中心守護長者的建康。AED最常在患者心律不整引發猝死的情況下使用，能在第一時間處理緊急狀況恢復患者的心跳功能，掌握黃金時間、快速救命，讓長輩的生命安全更多了一層保障。

金門獅子會長林韻汝說，在搶救生命關鍵的5分鐘，AED就像傻瓜相機一樣簡單，「123步驟」能自動判斷是否電擊，且全程有語音指示功能，民眾不致因慌張而不知如何操作，希望大家一起來學習AED的使用與操作方法，讓每個人都具備助人的能力，成為救護天使。