中職樂天桃猿啦啦隊人氣女神林襄，近來被媒體直擊在路上抽菸，清新甜美形象瞬間崩壞，她也透過經紀人致歉，承認做了不好示範，未來會努力戒菸，卻也引發正反兩派網友議論，對此，網紅開水小姐也發文表示不理解為何抽菸需要道歉，強調：「應該尊重她是個有自主權的大人」。

網紅開水小姐表示看到林襄抽菸被拍到的新聞，經紀人事後急忙道歉，並允諾會戒菸，對於此處理方式讓她感到莫名其妙，不解林襄明明是成年人，為何因為抽菸得道歉?強調身體是她自己的，不僅有合法放鬆自己的權利，也相信她有決定自己行為的能力，接著向所有人喊話：「如果是真愛，更應該尊重她是個有自主權的大人」。

對此，網友紛紛留言：「也許是人設吧，因為她是用這個人設在賺錢」、「如果想要用女神這個人設賺錢，有些習慣必須捨棄」、「抽煙是人家下班之後的事管這麼寬幹嘛」、「經紀公司硬要塑造一個假人設給她，然後逼她活成這個樣子」，網紅鬼才阿水也留言：「這年頭竟然還有人要為了自己抽煙道歉，真的挺詭異的」，開水小姐則是回覆：「真的太瘋了，有人說人設崩壞，我根本沒覺得這有影響啊，難道大家以為美女的屁都是粉紅色的嗎」。

林襄走紅後，先是被網友挖出早期舊照，質疑有進廠維修過，甚至連昔日私密片及上空露點照都在網路瘋傳，加上失言風波被嗆表裡不一，可說是是非不斷，讓她在IG發黑底文表示：「這陣子完全懂了言多必失，會更加注意自己的言行舉止，謝謝所有批評指教。」