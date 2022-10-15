19歲鍾姓港籍女大生，9月29日被發現陳屍在台北市萬華龍山寺地下室廁所，還留下寫著詭異文字的字條，在港父母接獲惡耗後趕赴來台，半個月來不眠不休想找出女兒死因，最後一段愛女生前在龍山寺廟堂前不斷擲茭，過程中不斷流淚，時間長達25分鐘的畫面，之後愛女走進廁所後就沒再出來，這時鍾女父母才心死，並自責為何最後沒幫到愛女。

鍾女的父母從案發後隔日，9月30日抵達台灣後，就循著女兒生前的足跡，不斷尋找蛛絲馬跡，並尋找認識女兒的同學及友人詢問，希望查出女兒死因。

最後確認，鍾女發生事故前一晚，也就是9月28日當晚，鍾女魂不守舍，獨自離開學校宿舍，曾向室友通電話交代不會回去，並入住酒店房間。隔日上午11時，她乘車抵達龍山寺，經廟方提供監視器，發現愛女走進女廁逗留約20分鐘後出來，開始前往廟堂跪地膜拜，約25分鐘後又再進入女廁。

但這25分鐘的畫面，卻讓鍾女父母看到痛徹心扉。他們看到愛女從廁所出來後，就一直跪在廟堂前擲筊，透過鏡頭可以看見鍾女不斷拭淚，疑似痛哭抽搐，最後淚流滿臉小跑步回廁所內便再沒有出來。

檢警調閱監視器的結果也是相同，發現鍾姓女大生上月29日上午11時許，獨自前往龍山寺地下室的女廁，接著就沒再出來，下午2時清潔員發現有1間女廁門打不開，敲門又無人回應，找保全破門後才發現已氣絕的鍾女。

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