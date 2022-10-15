今年8月剛過35歲的方媛4年多前和香港天王郭富城閃婚，婚後育有2女，而方媛晉升天王嫂後並未放棄模特兒和網美工作，仍常在社群網站分享日常，和粉絲互動，近日她疑似為了測試濾鏡效果，手滑上傳了測試的私密影片，她自己40分鐘後才發現，逗趣留言說超尷尬，但有網友好奇留言，問不知道是否因為角度，方媛的鼻子看來有點歪斜。

方媛先前捲入天王嫂訓練營風波，她第一時間保持沉默，後來郭富城出聲力挺後，她受訪才坦言當時有很多話想說，但最後還是全刪了，坦言因為流言很受傷，希望用時間證明一切。近期她過35歲生日，忍了一個多月才曬出奢華慶生照，她穿上低胸晚禮服，性感不失甜美，更有感而發寫下：「30+的女人，未來請繼續加油努力，做最好的自己」。

方媛坦言手滑上傳了影片。（圖／取自網易娛樂）

方媛先前被拍到和老公上畫廊買畫，她在一旁滑手機，有點心不在焉，引來兩極評論，有人酸她涵養不夠，但也有人認為她這態度才是正確，有自知之明不愛炫耀，「換別的傻女人，去個蘇富比不知道要曬多少自拍，炫耀自己買畫」，認為這樣才是經營婚姻長久之道。

網友發現方媛鼻子有點歪。（圖／取自網易娛樂）

據《網易娛樂》報導，方媛最近手滑上傳了一支自拍片，事後她說：「天啊，太尷尬了吧，為什麼我隨便拍一個特效竟然發出去了」，更天然呆說：「知道時已經發了40分鐘了」，引來網友稱讚她的盛世美顏，但也有人質疑方媛的鼻子看來有點歪，說：「就我發現鼻子有點歪嗎」、「鼻子有動過的疤痕」、「沒有惡意，怎麼感覺鼻子是歪的？」。