德明財經科技大學13日認定，民眾黨立委蔡壁如碩士論文違反學術倫理，撤銷其碩士學位。蔡昨(14日)上午召開記者會表示，若真有瑕疵不能被接受，將請辭立委，後來晚間在臉書宣布辭去立委職務，擔心影響民眾黨選情。對此，國民黨前台北市議員羅智強今(15日)在臉書表示，「反觀民進黨內，論文出事的大有人在」、「差點漏了，我們還有一位封存升等論文資料30年的總統啊！」

蔡壁如發出辭職聲明後，隨即清理辦公室；黨務人士私下指出，蔡壁如在黨內的選戰小組召集人職務不受影響。蔡請辭立委職務，吳欣盈可依規定遞補。

羅智強對此表示，蔡壁如真的是傻瓜，今年她又不是參選人，即便綠媒天天打論文，也無法傷她分毫，卻負起政治責任辭去立委，「反觀民進黨內，論文出事的大有人在，劉建國更違法封存論文，不給大家檢驗，既沒有辭立委的風險，還可以選雲林縣長」。

羅智強進一步提到，「喔！對了！差點漏了，我們還有一位封存升等論文資料30年的總統啊！封存封存，有保密當遮羞布，真好」。