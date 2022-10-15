比賽在5名專業評審面前進行，即測即評，加上現場爆滿的觀眾，也考驗台上選手的抗壓力(于家麒攝)

每位選手使出拿手絕活，完成一杯杯堪稱藝術的花式調酒作品，精彩萬分(于家麒攝)

決賽最後由來自正修科技大學的張鈺珊(右)選手奪下冠軍，抱回30

由金酒公司攜手國立金門大學及中華民國國際調酒協會辦理的「港都盃第一屆金門高粱酒傳統調酒全國大賽」，昨(14)日移師金門進行決賽，初賽突破重圍的7名選手個個拿出看家本領，在五名專業評審的面前使出拿手絕活，完成一杯杯堪稱藝術的花式調酒作品，精彩萬分，最後由來自正修科技大學的張鈺珊選手奪下冠軍，抱回30000元獎金。

活動在金門大學楊肅斌演講廳舉行，一開始由2019亞洲盃花式調酒組冠軍郭仲維進行開場表演，以絢麗特技的花式調酒表演拉開序幕；另外，2019韓國大邱啤酒節花式調酒組冠軍林其叡也在中場大秀絕技，為活動延續高潮，引發現場觀眾熱情的歡呼。調酒競賽不僅比專業技藝，口感、創意、儀態及表達創作理念能力，更能激發年輕選手們的潛力，融合在地特色為金門注入全新的活力。

比賽以58度金門高粱酒為指定酒款，結合國際知名的MONIN糖漿調製。調酒賽程以IBA國際標準來執行，強化選手競爭力並接軌國際。正修科大郭植伶老師指導的張鈺珊選手，以「東方佳栗」作品，10分鐘內展現純熟、優雅技巧與專業風采，獲評審團一致肯定奪下首屆冠軍，並獲得30000元獎金。評審品評張鈺珊這杯「東方佳栗」，主題連結性強，口感平衡性佳且風味獨特，細細品嚐流露著芬芳馥郁的高粱香氣，淨醇柔順餘韻迷人。

至於其他獎項得主分別為：亞軍-大葉大學／郭宜靜、季軍-中華醫事科技大學／陳安儀、優選-正修科技大學／王怡晴、樹德科技大學／顏翊如、國立金門大學／陳思羽以及嘉南藥理大學／薄嘉寧。

金酒公司表示，未來將持續努力推廣調酒文化、舉辦調酒比賽與活動，期望藉由調酒比賽激盪出的火花，讓金門高粱酒能夠融入更多年輕世代的文化中，選手能相互觀摩學習，將專業技術、創意表現出來，進一步強化自身專業能力，對日後職涯發展都相當有幫助。

首屆港都盃金門高粱酒傳統調酒決賽不僅激勵年輕學子傑出的表現，透過調酒展現金門特有的文化，更是一張邀請世界看見「金門好」的卡片，金酒公司未來也會持續培育調酒人才，投入更多資源，帶領調酒師在國際舞台上嶄露頭角。

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