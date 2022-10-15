漫畫《遊戲王》的作者高橋和希於3個月前被發現陳屍在沖繩海域，消息傳出後，令粉絲相當震驚。據美國媒體報導，高橋和希是為了救人才不幸罹難。對此，日本官方昨（14）日也證實此消息，並指出高橋和希是為了救一名溺水的少女才遇難。

據美國軍事報紙《星條旗報》（Stars and Stripes）報導，高橋和希試圖幫助美國陸軍少校羅伯特·布爾喬 (Robert Bourgeau) 拯救在沖繩美人魚石窟中，受困在距離岸邊約 100 公尺激流裡的三人。Bourgeau指出，當時他看到一名 11 歲女孩、她的母親和一名美國士兵受困，爾後他也隨即跳入海中進行救援，高橋和希看到也加入救援行列，Bourgeau的學生還一度看見高橋和希的身影，但最終消失在大海之中，Bourgeau表示「他是個英雄，他為了救別人而死。」

高橋和希為救援溺水民眾不幸罹難。（示意圖／shutterstock）

日本海上警衛隊發言人於 10 月 4 日，指出高橋和希的屍體在意外發生 2 天後，於名護市安和離岸約 1,000 英尺（約 300 公尺）處被發現，其租用的車輛也在美人魚石窟附近被找到，但拒絕證實死因。然而包含 Bourgeau 在內等由美國陸軍提供的幾份宣誓證人陳述，已說明高橋老師當天的行動。

今（14）日，日本海上警衛隊正式宣布死因，並說明之前不願意公開死因是為了「考慮到女孩的心理健康」，在和高橋和希的家人協商後才沒有透露事實。